Presentan programa navideño para Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, a 19 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, dio a conocer el programa que se tiene para el disfrute de la ciudadanía durante las fiestas decembrinas.

“Los invito a que sigamos fortaleciendo nuestra fe y nuestro tiempo en familia, participando en todos los encuentros decembrinos que estaremos ofreciendo. Queremos que cada actividad sea un espacio de convivencia y de mucha alegría. Que esta Navidad nos recuerde que no hay mayor fortaleza que la comunidad unida”, dijo.

Explicó que el programa “Vive la navidad en Corregidora” tiene la intención de fortalecer los lazos familiares a través de diversas actividades coordinadas entre el municipio y el estado, con el encendido del árbol de navidad, así como con la llegada del “Festival de la Alegría”, además el tradicional bazar del DIF municipal y la pista de hielo gratuita.



Por su parte, el jefe de Gabinete, Carlos Contreras López mencionó se instalarán 650 elementos de ornato aproximadamente antes de que concluya noviembre en zonas del municipio como: la plaza Gran Cué, el Jardín Principal de El Pueblito, Tejeda, el andador Francisco I. Madero, el camellón de Avenida Candiles, el Museo MUSA y el Centro de Atención Ciudadana de El Pueblito.

Además se colocarán más de dos mil 350 flores de nochebuena en plazas y jardines públicos, y dos árboles navideños monumentales: uno de ocho metros en Gran Cué y otro de 15 metros en el jardín principal de El Pueblito.