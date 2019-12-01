Presentan planilla RENOVAQA para la nueva Mesa Directiva de la Asociación Queretana de Abogados

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 21:51:21

Querétaro, Querétaro, a 7 de abril de 2026.- Los integrantes de la planilla RENOVAQA presentaron su proyecto para participar en el proceso de renovación de la Mesa Directiva de la Asociación Queretana de Abogados para el periodo 2026–2028. La planilla está encabezada por el abogado Rogelio Estrada Pacheco.

Estrada Pacheco enfatizó que su propuesta busca fortalecer el vínculo entre el gremio jurídico y la sociedad, en particular con organizaciones civiles, colectivos e instituciones defensoras de los derechos humanos, y uno de los objetivos principales es consolidar a la asociación como un espacio de apoyo para quienes trabajan en la defensa de derechos.

“Lo más importante es que todas las organizaciones civiles, las instituciones de asistencia privada y los defensores de los derechos humanos se sientan acogidos en la Asociación Queretana de Abogados”, dijo.

El especialista en Derechos Humanos, Rogelio Estrada recordó que la organización ha mantenido una estrecha relación con la ciudadanía al brindar asesorías jurídicas gratuitas, alcanzando más de tres mil atenciones durante sus diez años de existencia.

Mencionó que la Asociación Queretana de Abogados mantiene una postura apartidista, pero no apolítica, y está abierta al diálogo con diversos actores políticos y sociales; “queremos escuchar las propuestas de todas y todos”,.

Por su parte, Irma Coronel Reséndiz, aspirante a la Secretaría General propuso cinco ejes de trabajo para fortalecer el funcionamiento interno de la organización: renovación institucional, actualización de estatutos, transparencia y modernización administrativa, y capacitación académica para las y los agremiados.

Además reconoció los logros del presidente actual, pero también señaló áreas que requieren complementación y fortalecimiento.

De igual manera, Leandro Camacho Pérez, propuesto como vicepresidente destacó la importancia de fortalecer la presencia del gremio en espacios de discusión pública sobre reformas jurídicas y electorales.

“Buscamos un liderazgo sólido, participando activamente en foros y espacios donde se discuten las reformas judiciales y temas que impactan al ejercicio del derecho”.

Cabe mencionar que la elección para renovar la mesa directiva se realizará el viernes 17 de abril de 2026 a las 17:00 horas en la Universidad Londres; hasta el momento, la planilla RENOVAQA es la única registrada.