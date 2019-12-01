Presentan Festival del Nopal, el Pulque y la Gordita que se realizará en Colón, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 21:22:09

Colón, Querétaro, a 30 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Colón, Gaspar Ramón Trueba Moncada, presentó el Festival del Nopal, el Pulque y la Gordita, que se realizará del 10 al 12 de abril en el jardín Héroes de la Revolución, donde participarán más de 70 expositores.

Destacó que para esta edición se tiene prevista la llegada de más de 15 visitantes, lo cual podría dejar una derrama económica superior a los 12 millones de pesos, con un beneficio directo para los productores colonenses.

"Serán más de 70 stands (...) 45 de ellos son productores de gorditas; esperamos a más de 15 mil visitantes y una derrama económica de más de 12 millones de pesos”, dijo.

Adelantó que como parte de la cartelera artística del Festival, se presentarán el próximo 11 de abril los Kumbia Kings, y el 12 de abril el cierre estará ambientado por La Nueva Sonora Dinamita con Heidy Infante.

En materia operativa, el municipio trabaja en la habilitación de espacios para estacionamiento, con el objetivo de facilitar la llegada de visitantes.

"Estaremos alcanzando muy probablemente 11 estacionamientos (...) lo que nos permitirá ampliar (...) cajones".

Cabe mencionar que también se tiene previsto un operativo de seguridad, con la participación de elementos estatales, así como de seguridad privada para dar tranquilidad a los visitantes.