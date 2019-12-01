Presenta Sully Mauricio Sixtos iniciativa para proteger la integridad de las personas y frenar los abusos de autoridad en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 17:11:32
Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- Para proteger la integridad de las personas y frenar los abusos de autoridad, la diputada local por Morena, Sully Mauricio Sixtos presentó una iniciativa para fortalecer el marco legal en casos donde el uso de la fuerza por parte de personal de seguridad derive en lesiones.

Explicó que la propuesta plantea modificar el Código Penal del Estado de Querétaro, adicionando una nueva agravante al delito de lesiones, para que cuando estas sean causadas por elementos de seguridad pública, procuración de justicia, fuerzas armadas en funciones de seguridad o seguridad privada, la sanción sea mayor si se cometen abusando de su cargo o función.

“Esta iniciativa busca cerrar vacíos legales y dejar claro que portar un uniforme, una placa o ejercer autoridad no otorga permiso para dañar a la ciudadanía, especialmente cuando existe una relación de poder y confianza”.

Además, dijo, la reforma inhibe el uso excesivo de la fuerza, fortalece la rendición de cuentas y contribuye a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad, al establecer consecuencias claras frente a conductas indebidas.

Subrayó que esta iniciativa no criminaliza la labor policial ni el uso legítimo de la fuerza, sino que protege a la gente y respalda a los elementos que actúan con legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

