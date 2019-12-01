Presenta SeMigrante tarjeta “Orgullo Migrante”, beneficios para familiares que radican en Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 11:58:21

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto del 2025.- La Secretaría del Migrante en el estado (SeMigrante) presentó la tarjeta “Orgullo Migrante”, con la cual el Gobierno de Michoacán en colaboración con Financiera para el Bienestar, con la cual se busca apoyar a los familiares de personas migrantes que se quedaron a radicar en la entidad.

En el marco de la firma de convenio, el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, comentó que esto permitirá entregar una tarjeta estatal que facilitará acceder a descuentos a familiares de personas migrantes que radican en Michoacán con empresas convenidas y otros beneficios.

Entre ellos, se promoverá el envío seguro de remesas, esto tras la amenaza del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a los envíos de dinero desde aquel país, lo que incurre en una doble tributación.

Asimismo, Orgullo Migrante permitirá asegurar a los familiares de los connacionales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de la modalidad de trabajadores independientes para que puedan tener acceso a los servicios de salud.

Antonio Soto enfatizó que también hay acceso a bolsa de trabajo a través de empresas aliadas que se han sumado a esta iniciativa que incluye ya 72 municipios; 113 empresas como son hospitales, farmacias, laboratorios, restaurantes; 11 cámaras y organismos empresariales.

Agregó, esto es un acto de justicia económica y afectiva, pues los migrantes que dejaron su país aún sostienen familias, impulsan la construcción, así como la economía, todo desde otra tierra.