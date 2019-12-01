Presenta resultados de octubre la Policía Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 16:02:42
Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- Autoridades de la Policía Morelia presentaron los resultados del mes de octubre de 2025, producto de la prevención, atención ciudadana y combate al delito.

Sobre el particular se informó que en el referido periodo, se llevaron a cabo 440 audiencias de orden público, además del aseguramiento de 7 armas y 34 vehículos relacionados con distintos hechos, así como la detención de 38 personas por delito y 441 por faltas administrativas.

Asimismo, la corporación atendió 812 reportes de delitos, 342 hechos de tránsito.

Además se brindaron 258 atenciones médicas, reforzando así la cercanía y confianza con la ciudadanía.

Noventa Grados
