En Quiroga, Michoacán: Aseguran dos vehículos con reporte de robo en la colonia Prados Verdes

Quiroga, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró dos automotores con reporte de robo, entre ellos una camioneta sustraída con violencia en el estado de Jalisco y otro robada de un camión de carga tipo nodriza.

Sobre el particular se informó que dicho aseguramiento fue resultado de un cateo realizado en un inmueble ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Prados Verdes del municipio de Quiroga, diligencia ejecutada por personal de la Fiscalía de Robo al Transporte y Robo de Vehículos, adscrita a la Vicefiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en coordinación con la Policía de Investigación de Alto Impacto (PDI), la Guardia Civil y la Policía Municipal de Quiroga.

Durante la acción ministerial fueron asegurados un vehículo Ford Ranger, color rojo, con reporte de robo con violencia del 11 de abril del presente año en el estado de Jalisco; un vehículo GWM Haval, color gris, robada de un camión de carga tipo nodriza.

Así como una motocicleta Vento, color negro con amarillo, sin placas de circulación; una motocicleta Bajaj Pulsar, color blanco con negro, así como el inmueble donde se localizaron dichas unidades, el cual quedó bajo resguardo y disposición del agente del Ministerio Público.