Presenta Mauricio Cárdenas una iniciativa de reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 18 de febrero de 2026.- Para armonizar la legislación estatal con la reforma federal publicada el 15 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se fortalecen los mecanismos de protección a la autonomía sindical y se sancionan los actos de injerencia por parte de servidores públicos, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Cárdenas Palacios, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Además, dijo, se busca adicionar un artículo 64 a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estableciendo como falta administrativa grave cualquier acto de injerencia sindical.

“En cumplimiento del artículo segundo transitorio de dicha reforma, que mandata a las Legislaturas estatales realizar las adecuaciones normativas correspondientes, el diputado Mauricio Cárdenas propone armonizar la legislación local mediante modificaciones a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro”.

La propuesta, dijo, contempla establecer que los sindicatos deben gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de servidores públicos; el incumplimiento a esta disposición será considerada falta administrativa grave y contar con un listado claro de supuestos que se entenderán como actos de injerencia sindical.

“El proyecto no implica impacto presupuestario, ya que se trata de una armonización legislativa derivada de una reforma federal obligatoria para las entidades federativas y con esta iniciativa, el diputado Mauricio Cárdenas reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, la legalidad y la autonomía sindical en Querétaro, garantizando reglas claras y sanciones firmes ante cualquier acto que vulnere la libertad sindical”.