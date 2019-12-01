Presenta Marco Del Prete balance ambiental 2025

Querétaro, Querétaro, 18 de diciembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, dio a conocer el balance de las actividades y acciones de medio ambiente realizadas durante el 2025, entre las que destacó el decreto de La Beata como Área Natural Protegida, la estrategia de Comunidades Sustentables y la entrega del Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono a empresas que compensan sus emisiones.

Del Prete Tercero explicó que, durante el año, el 92 por ciento del tiempo se tuvo una calidad del aire buena o aceptable, y en San Juan del Río el promedio de buena calidad del aire fue del 99 por ciento de las horas; igualmente, explicó que durante las Jornadas Aquí Contigo Gobernador, se atendieron a casi 11 mil personas para la regularización de sus vehículos en cuanto a verificación vehicular.

Respecto al sistema de economía circular informó que actualmente participan 372 empresas y 55 instituciones, se logró la capacitación de 995 personas, quienes presentaron 497 iniciativas y casi 40 mecanismos circulares, lo que obtendrá como resultado ahorros anuales por hasta 1.2 millones de pesos anuales, la reducción 765 mil toneladas de materiales y residuos, así como 2.542 toneladas de CO2.

Se presentó la iniciativa de Ley de Bienestar Animal, la cual postula la participación social y la educación como pilares para prevenir y eliminar el maltrato y la crueldad animal; además, contempla las cinco libertades establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal; libres de hambre, sed y desnutrición; de temor y angustia; de molestias físicas y térmicas; de dolor, lesión y enfermedad; y de manifestar un comportamiento natural.

Marco Del Prete resaltó la importancia de continuar con el impulso de la educación ambiental, por lo que durante 2025 se realizaron pláticas de sensibilización para alcanzar a más de 55 mil personas, se entregaron 19 reconocimientos a Ecoescuelas, una estrategia que beneficia a más de cuatro mil alumnos de nueve municipios participantes; y en el Congreso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad participaron 30 mil 800 queretanos.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se dio a conocer el decreto de La Beata como un área natural protegida, en la categoría de zona natural privada o comunitaria.

Además, con la estrategia de Ciudades y Comunidades Sustentables de Promotoría Ambiental, se sensibilizó a la población acerca de la importancia de fomentar una cultura comunitaria para el desarrollo humano sustentable, el resultado fueron 85 redes que realizaron 42 proyectos.

A la fecha, informó el Secretario, 42 organizaciones han recibido el Sello de Bajas Emisiones de Carbono, las cuales han compensado 281 mil toneladas de CO2 con 27 proyectos. Los beneficios de esto, se traducen en 107 beneficiarios y 19 mil 474 hectáreas conservadas.

Con el apoyo de paneles solares, 97 personas han sido beneficiadas para eficientar costos en sus negocios y con ello, se han reducido 278 toneladas de CO2 anuales, lo que equivale a 26 mil 163 árboles.

También durante este año, la SEDESU, Sostenibilidad Global y la Agencia Estatal de Energía de Querétaro signaron un documento que fomentará el desarrollo de proyectos de eficiencia energética, energías renovables y movilidad sostenible.

Estos resultados, concluyó el titular de la dependencia,refrendan el compromiso de avanzar hacia un Querétaro más responsable con su entorno, donde el crecimiento económico vaya de la mano con la protección ambiental, mediante bases sólidas que fortalezcan la calidad de vida de las y los queretanos.