Presenta iniciativa la diputada leonor Mejía en Querétaro para fortalecer el cuidado responsable de los animales de compañía en espacios públicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 16:13:38

Querétaro, Querétaro, a 11 de febrero de 2026.- Para fortalecer el cuidado responsable de los animales de compañía en espacios públicos, la diputada Leonor Mejía Barraza presentó una iniciativa para precisar la responsabilidad de las y los tutores cuando los animales de compañía causen daños, priorizando la prevención y la convivencia segura.

“La correa es una herramienta de cuidado, no de castigo. Protege a los animales de compañía y también a las personas que comparten los espacios públicos”.

Comentó que la propuesta surge en un contexto de hechos recientes que han sensibilizado a la sociedad, como el caso de Vito, un perro que perdió la vida tras ser atacado por otro animal sin correa, evidenciando los riesgos reales de pasear animales de compañía sin control.

Esta iniciativa establece que el uso de la correa es un criterio esencial de cuidado responsable y que, cuando un animal cause daño sin supervisión adecuada, la obligación de repararlo recaerá directamente en su tutor, poniendo principal atención de cuidado en nuestras niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Por lo que se propone reformar los artículos 1817 y 1818 del Código Civil del Estado de Querétaro, para reforzar la responsabilidad legal de quienes tengan animales bajo su resguardo y prevenir incidentes en la vía pública.

Con esta reforma, la diputada señaló que busca fortalecer la cultura de bienestar animal y garantizar espacios públicos más seguros para todas las familias queretanas.