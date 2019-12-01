Presenta INDEREQ la playera del Querétaro Maratón 2025

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de septiembre de 2025.- La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, junto al Consejo Ciudadano, presentó la playera que portarán 19 mil 500 corredores el próximo 5 de octubre en el marco de la fiesta atlética del Querétaro Maratón 2025.

Durante su intervención, Salazar Blanco mencionó que se abrirá la Inscripción con Causa, para que 100 corredores puedan participar en esta modalidad y que lo recaudado con sus fichas, sea aportado a casas hogar del estado a través de la Coordinación de Programas de Fortalecimiento de la Fundación Merced Querétaro, A.C.

“Estamos muy emocionados por presentar esta nueva playera para el Querétaro Maratón 2025. Nos llena de mucho orgullo generar este evento que no solo tiene un impacto social, sino que impacta también en la vida de todas las personas, de las niñas y los niños, de los jóvenes; ver a los corredores que, con su esfuerzo, dedicación y trabajo, son ejemplo para muchos. Nos llena de satisfacción que se van a llenar nuestras calles y qué mejor que sea con una playera de calidad, como se lo merecen los queretanos”, destacó.

En esta edición, al igual que en las anteriores, la marca deportiva ADIDAS será la proveedorá de la indumentaria para los participantes. La playera está diseñada para carreras, incorporando la tecnología “AEROREADY” para el control del sudor y la comodidad del atleta; además, ha sido fabricada con materiales reciclados, lo que permite reflejar con esta prenda el compromiso ambiental Querétaro Maratón.

Durante la presentación, la directora estuvo acompañada del secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Juan Antonio Rangel Torres; el presidente del Consejo Ciudadano del Querétaro Maratón 2025, Ricardo Brieño Ávila; el secretario del Deporte del Municipio de Querétaro, Juan Manuel Baez Bolanos; el representante de la Fundación Merced Querétaro, A.C., Claudia Villa y el maratonista mexicano, Germán Silva.