Presenta INDEREQ la playera del Querétaro Maratón 2025

Presenta INDEREQ la playera del Querétaro Maratón 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 14:28:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de septiembre de 2025.- La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, junto al Consejo Ciudadano, presentó la playera que portarán 19 mil 500 corredores el próximo 5 de octubre en el marco de la fiesta atlética del Querétaro Maratón 2025.

Durante su intervención, Salazar Blanco mencionó que se abrirá la Inscripción con Causa, para que 100 corredores puedan participar en esta modalidad y que lo recaudado con sus fichas, sea aportado a casas hogar del estado a través de la Coordinación de Programas de Fortalecimiento de la Fundación Merced Querétaro, A.C.

“Estamos muy emocionados por presentar esta nueva playera para el Querétaro Maratón 2025. Nos llena de mucho orgullo generar este evento que no solo tiene un impacto social, sino que impacta también en la vida de todas las personas, de las niñas y los niños,  de los jóvenes;  ver a los corredores que, con su esfuerzo, dedicación y trabajo, son ejemplo para muchos. Nos llena de satisfacción que se van a llenar nuestras calles y qué mejor que sea con una playera de calidad, como se lo merecen los queretanos”, destacó.

En esta edición, al igual que en las anteriores, la marca deportiva ADIDAS será la proveedorá de la indumentaria para los participantes. La playera está diseñada para carreras, incorporando la tecnología “AEROREADY” para el control del sudor y la comodidad del atleta; además, ha sido fabricada con materiales reciclados, lo que permite reflejar con esta prenda el compromiso ambiental Querétaro Maratón.

  Durante la presentación, la directora estuvo acompañada del secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Juan Antonio Rangel Torres; el presidente del Consejo Ciudadano del Querétaro Maratón 2025, Ricardo Brieño Ávila; el secretario del Deporte del Municipio de Querétaro, Juan Manuel Baez Bolanos; el representante de la Fundación Merced Querétaro, A.C., Claudia Villa y el maratonista mexicano, Germán Silva.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece bebé tras caer accidentalmente en un bote con agua en Saltillo, Coahuila
Decomiso histórico en Guerrero; aseguran 1.6 toneladas de estupefacientes con valor de casi 400 mil mdp
Caen 5 sospechosos de agresión armada contra autoridades en Ecatepec
María “N”, Octavio “N”, Ignacio “N” y José Antonio “N” detenidos por secuestro en Salamanca
Más información de la categoria
Reginaldo Sandoval tendría que sujetarse a encuesta si quiere ser candidato de coalición: Morena Michoacán
Ha destinado 15 mdp el Ayuntamiento de Querétaro para apoyar a familias afectadas por la temporada de lluvias
Decomiso histórico en Guerrero; aseguran 1.6 toneladas de estupefacientes con valor de casi 400 mil mdp
Sheinbaum sale en defensa de las Fuerzas Armadas:
Comentarios