Presenta Fabiola Alanís el libro Historias de resistencia, una investigación sobre la feminización de la violencia en Michoacán

Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2026.- La doctora en Ciencias Sociales, Fabiola Alanís, presentó el libro “Historias de resistencia. La feminización de la violencia en Michoacán”, una investigación que documenta el impacto diferenciado de la violencia sobre las mujeres y analiza los factores que dieron origen a este fenómeno en distintas regiones del estado, particularmente en la Tierra Caliente y la Costa michoacana.

Acompañada por la periodista Blanca Becerril y el investigador José Christian Hernández, la autora explicó que la obra examina los límites de la acción gubernamental entre los años 2006 y 2015, periodo que abarca el sexenio del expresidente Felipe Calderón y la primera etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto. A partir de información estadística y decenas de testimonios, el libro ofrece una mirada crítica sobre los efectos de la estrategia de seguridad implementada durante esos años desde la experiencia de las mujeres que vivieron la violencia de manera directa e indirecta.

Alanís señaló que la investigación también reconstruye la evolución del marco jurídico e institucional en materia de derechos de las mujeres, mostrando los avances alcanzados en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en México.

Durante su intervención, el investigador José Christian Hernández destacó que se trata del primer estudio de estas características elaborado desde Michoacán y centrado en la realidad del estado, al aportar una explicación de los orígenes de la violencia con perspectiva de género. Añadió que la obra propone comprender a las mujeres en contextos de conflicto desde tres dimensiones: como víctimas, como sostén de sus comunidades y como actores fundamentales para la construcción de la paz.

Asimismo, reconoció la trayectoria de Fabiola Alanís al frente de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde —recordó— durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se brindó atención a cerca de medio millón de mujeres en situación de violencia en todo el país.

Por su parte, la periodista Blanca Becerril afirmó que el libro cobra especial relevancia en el contexto actual, al ofrecer herramientas para comprender una de las problemáticas más complejas que enfrenta Michoacán. Destacó que la investigación recupera historias y testimonios de mujeres en distintas regiones del estado y dialoga con los avances impulsados por el Gobierno de México para fortalecer el marco legal en materia de combate al feminicidio y otras formas de violencia de género.

La presentación concluyó con un llamado a fortalecer la investigación académica como base para el diseño de políticas públicas orientadas a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, al considerar que Historias de resistencia constituye una aportación al análisis, la memoria y la construcción de soluciones desde una perspectiva científica y humanista.