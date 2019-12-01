Presenta Ernesto Núñez en Lázaro Cárdenas el plan "Michoacán Competitivo"

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2026.– El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, realizó una gira de trabajo por el municipio de Lázaro Cárdenas para socializar su proyecto "Michoacán Competitivo".

Durante su recorrido, Núñez Aguilar destacó la importancia estratégica de este municipio para el desarrollo del estado y del país, al ser sede de uno de los puertos más importantes del Pacífico mexicano y de una zona industrial con alto potencial de crecimiento.

"Lázaro Cárdenas es el motor económico de Michoacán. Su puerto, su siderurgia y su vocación energética lo convierten en un punto clave para la competitividad estatal. Pero también tiene retos importantes en seguridad, infraestructura urbana y apoyo al sector pesquero y agrícola. Por eso, desde 'Michoacán Competitivo' tenemos una mirada integral para este municipio", afirmó Núñez Aguilar.

El líder ecologista detalló que el plan estratégico contempla acciones específicas para Lázaro Cárdenas, alineadas con los cuatro ejes rectores de su propuesta como el del impulso a la infraestructura y conectividad: impulso a la modernización del puerto, ampliación de la carretera Lázaro Cárdenas–Morelia y mejora de los accesos viales a las comunidades rurales.

"Lázaro Cárdenas tiene todo para ser un polo de desarrollo que impulse a todo Michoacán. Necesitamos un gobierno estatal que entienda esa importancia y que trabaje de la mano con el gobierno federal, encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, para potenciar esta región", puntualizó Núñez Aguilar.

El aspirante a la coordinación estatal de la 4T también destacó la necesidad de apoyos para la modernización de embarcaciones, la protección de las zonas de captura y la comercialización directa de los productos de pescadores locales.

"La Cuarta Transformación es cercanía y acción. En Lázaro Cárdenas estamos escuchando a quienes todos los días levantan la economía familiar: pescadores, agricultores, obreros y empresarios. Vamos a seguir sumando voluntades para que este municipio sea ejemplo de competitividad, justicia social y sustentabilidad", concluyó.