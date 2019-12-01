Presenta el IEM informe sobre solicitudes para constituir Agrupaciones Políticas Estatales en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 15:26:14

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- En sesión extraordinaria urgente, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) recibió el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva respecto del proceso de registro de Agrupaciones Políticas Estatales, mecanismo contemplado en la legislación electoral que permite a la ciudadanía organizarse con fines políticos y participar de manera activa en la vida pública del estado.

Las Agrupaciones Políticas Estatales son organizaciones ciudadanas que, sin ser partidos políticos, tienen como finalidad contribuir al desarrollo de la vida democrática, promover la participación política y coadyuvar a la formación de opinión pública.

El informe presentado señala que las asociaciones que presentaron solicitud son: Alianza por la Transformación de Michoacán A.C., Sumar por Michoacán A.C. y Resplandor de Libertad y Unidad A.C., quienes entregaron la documentación correspondiente y acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos ley.

Durante la Sesión, la Secretaría Ejecutiva del IEM detalló que el procedimiento contempla una revisión exhaustiva de la documentación presentada, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y formales, además, en caso de detectarse inconsistencias o documentación incompleta, se prevé la emisión de requerimientos para su debida subsanación dentro de los plazos establecidos.

Una vez concluida la etapa de revisión técnica de los requisitos, el Consejo General determinará lo conducente respecto al otorgamiento o no del registro correspondiente, conforme a los plazos establecidos en la normativa electoral.

