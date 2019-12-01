Presenta Diana Espinoza, iniciativa para garantizar atención intercultural a mujeres indígenas víctimas de violencia en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 20:21:03

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- A fin de fortalecer el acceso a la justicia de mujeres indígenas, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, presentó una iniciativa orientada a fortalecer los mecanismos de atención a las michoacana víctimas de violencia, mediante la incorporación de un enfoque intercultural en la atención institucional.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), en Michoacán 154 mil 943 personas hablan alguna lengua originaria, de las cuales 79 mil 92 son mujeres. Este sector enfrenta condiciones de vulnerabilidad agravadas por la discriminación, la marginación social y las barreras lingüísticas, lo que limita su acceso a servicios públicos y a mecanismos de denuncia.

La propuesta legislativa presentada por la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), establece la obligación de que las instituciones públicas implementen protocolos de atención intercultural dirigidos a mujeres indígenas víctimas de violencia, contemplando servicios de interpretación en lenguas originarias, capacitación especializada para el personal y mecanismos de coordinación interinstitucional.

Asimismo, la iniciativa reconoce la importancia de respetar los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades originarias, garantizando en todo momento la protección de los derechos humanos de las mujeres.

La diputada Espinoza Mercado subrayó que esta reforma tiene como objetivo eliminar barreras estructurales, fortalecer la capacidad institucional y asegurar una atención digna, pertinente y culturalmente adecuada, en favor de una sociedad más justa e igualitaria.