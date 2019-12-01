Presenta CNDH número 4 de la revista Der-Hechos

Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- Con el objetivo de dar continuidad a la labor de generar espacios de análisis sobre temas relevantes de los derechos humanos, el organismo autónomo presentó el número 4 de la revista académica Der-Hechos, la cual contiene, además de la introducción, 6 artículos.

El editor de la revista, Manlio Sebastián Rivadeneyra, adscrito a la coordinación de Estudios, divulgación y capacitación de la CEDH, señaló que la revista representa un espacio en el que investigadores, académicos y activistas, puedan compartir sus perspectivas, aportes y reflexiones a fin de fortalecer la cultura de los derechos humanos en la comunidad.

Agregó que este número incluye trabajos que, de alguna manera, registran los retos y avances en el ámbito de los derechos humanos en la entidad.

Luego de la exposición sobre el camino que se ha recorrido desde la planeación de la revista, hasta la presentación de este número 4 y la emisión de la convocatoria para conformar el número 5, realizada por el editor, las articulistas Danya Itzel Ferreyra Valle, Marisol Regalado Moreno, Victoria Alejandra Cruz Olvera y Érica del Carmen González Huacuz, hablaron de la temática abordada por cada una: El asilo humanitario como mecanismo de protección a los derechos fundamentales de las personas; Legislación sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas de las entidades federativa en materia de usos y costumbres, y, El derecho a la independencia económica en el contexto del ejercicio sistémico de la violencia, respectivamente.

La revista también incluye los artículos La realidad de las políticas públicas a partir de los derechos humanos en México, escrito por Humberto Urquiza Martínez y Danya Itzel Ferreyra Valle, y, La recomendación general no. 39 del CEDAW y los derechos de las mujeres y niñas indígenas en México, de Susana Gabriela Navarrete Rico.

Finalmente, Alejandro Sandoval Rocha, coordinador del área de Estudios, divulgación y capacitación de la CEDH, invitó a los presentes, y a la ciudadanía en general, a presentar artículos, ensayos, estudios o análisis sobre la promoción y defensa de los derechos humanos, susceptibles de ser publicados en el número 5 de la revista especializada.