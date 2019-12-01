Presenta Alfonso Martínez resultados de gira a Chicago y LA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 16:11:04

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presentó los resultados y avances de sus recientes giras de trabajo a Los Ángeles y Chicago, que se traducen en oportunidades de turismo e inversión desde Estados Unidos, además del apoyo solidario a nuestros migrantes michoacanos.

Alfonso Martínez destacó que se trató de 2 giras con una intensa agenda desahogada en fin de semana y lunes. Se tuvo la oportunidad de platicar con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Ante medios de comunicación, el alcalde destacó que el objetivo número uno fue dar a conocer los servicios que ofrece la Dirección de Atención al Migrante creada en su administración, además de promover a Morelia como una ciudad para el turismo y la inversión.

Durante las intensas agendas se sumaron encuentros con legisladores, activistas, funcionarios de comercio, jóvenes, empresarios y migrantes.

“Estuvimos en dos sedes de la Casa Michoacán, además que iniciamos el proceso de hermanamiento con la ciudad de Aurora, la segunda más importante de Illinois, después de Chicago”, precisó Alfonso.

A lo que cabe sumar la visita a los bomberos de Monterey Park, ciudad de California con la que se trabaja en la donación de un camión de bomberos para Morelia.

Además, el contacto directo con paisanos michoacanos permitió escuchar a exitosos empresarios con intenciones de invertir de regreso en nuestro municipio o estado; así como dar información a los connacionales que requieren servicios de la Dirección de Atención al Migrante.

“Son morelianos que hoy radican allá por distintos motivos, podemos ser solidarios y ellos también con nosotros”, concluyó Alfonso Martínez.

En estas giras se dialogó también con la Vicealcaldesa de Chicago, Beatriz Ponce de León; el alcalde de Aurora Illinois, John Laesch; el alcalde de Monterey Park, California, Vinh T. Ngo; y la senadora de Illinois, Karina Villa, entre otros.