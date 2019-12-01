Niegan libertad a exfutbolista Omar “N”; seguirá en prisión preventiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 07:46:27

Guadalajara, Jalisco, 12 de abril del 2026.- El exjugador de la Selección Mexicana y máximo goleador en la historia de Chivas, Omar “N”, permanecerá en prisión preventiva en el penal de Puente Grande, Jalisco, luego de que autoridades le negaran la posibilidad de llevar su proceso en libertad.

El exdelantero enfrenta un proceso por abuso sexual infantil agravado, tras ser denunciado por una menor de edad, quien fuera su hijastra. Su defensa solicitó que pudiera continuar el proceso bajo fianza, sin embargo, la petición fue rechazada y además se determinó ampliar la medida cautelar.

Con esta resolución, Omar “N” podría permanecer en prisión hasta por dos años mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con el abogado de la presunta víctima, la expectativa legal es que, en caso de ser encontrado culpable, el exfutbolista enfrente una condena de entre cinco y diez años de prisión, debido a la gravedad del delito y a que la víctima tenía menos de 12 años al momento de los hechos.