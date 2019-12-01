Cuarta Transformación se dedica a hacer feliz al pueblo de México: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 07:25:45

San José Chiapa, Puebla, 12 de abril del 2026.- Durante un acto en Puebla, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su administración mantiene como prioridad garantizar derechos básicos como la vivienda, la salud, la educación y el acceso a un salario digno.

La mandataria federal dejó en claro que estos principios forman parte del enfoque de la llamada Cuarta Transformación, la cual —dijo— busca mejorar las condiciones de vida de la población a partir de políticas sociales.

“La Cuarta Transformación defiende y trabaja por el pueblo de México, por sus derechos. El acceso a la educación es un derecho, el acceso a la salud es un derecho, el acceso a la vivienda es un derecho, el acceso al buen empleo es un derecho, el acceso a un salario digno es un derecho”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que cubrir las necesidades básicas de las familias mexicanas es fundamental para avanzar hacia un país con mayor bienestar.

“Si garantizamos las necesidades básicas, si trabajamos porque todas las familias mexicanas tengan todos esos derechos, entonces estamos luchando por algo que luchó Morelos desde la Independencia: por la felicidad del pueblo de México”, señaló.

Sheinbaum Pardo también hizo referencia a otras acciones de su gobierno, como el fortalecimiento del sistema educativo, el incremento al salario mínimo y la continuidad de programas sociales, además de nuevos apoyos dirigidos a distintos sectores de la población.

Finalmente, reiteró que el objetivo de su administración es consolidar políticas públicas que permitan ampliar el acceso a derechos y mejorar la calidad de vida en el país.