Presenta Alfonso Martínez proyectos de desarrollo a empresarios

Morelia, Michoacán, a 02 de septiembre de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, participó en la Reunión Plenaria de septiembre del Centro de Negocios del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), donde presentó los principales proyectos y acciones de su administración, cuyo objetivo en común son seguir fortaleciendo la construcción de la paz a través del crecimiento económico de Morelia.

Ante empresarios del CCEEM que preside Roberto Santillán Ferreyra, Alfonso Martínez compartió su experiencia en los tres periodos al frente del Gobierno Municipal, lo que ha permitido evitar la curva de aprendizaje, consolidar proyectos importantes y planear con visión de largo plazo. Recordó que, desde su primera gestión en 2015, tuvo claro que la base del desarrollo es la seguridad, destacando la conformación de la primera policía en México con el 100 por ciento de sus elementos certificados en control y confianza.

El Alcalde subrayó que, gracias al trabajo en seguridad, hoy Morelia muestra un dinamismo económico creciente, con más restaurantes, hoteles y comercios en funcionamiento, lo que refleja mayor confianza ciudadana e inversión. Y explicó que este esfuerzo se complementa con programas sociales que impulsan talentos y habilidades a través de cultura, arte y deporte, para prevenir que los jóvenes se vinculen con actividades delictivas.

“Todo en nuestro gobierno es en función a la construcción de la paz, en que podamos vivir tranquilos y se construye de manera proactiva y reactiva. La reactiva es patrullas, cámaras, capacitación, armas, inteligencia, o sea, atrapar delincuentes. Pero la proactiva es, tenemos mapas delincuenciales, sabemos en dónde se cometen delitos y ahí pones patrullas, cámaras y demás. Y a los que agarramos sabemos de dónde son. Entonces allá vas, llevas cultura, arte, centros de spot, canchas deportivas y entonces empiezas a bajar el que los jóvenes empiecen a dedicarse a cosas pues de delitos, que todo empieza principalmente por las drogas”.

Finalmente, Alfonso Martínez reiteró que su gobierno es cercano a la gente y a todos los sectores de la sociedad, por lo que invitó a las y los empresarios a mantener el diálogo y la colaboración, con el fin de seguir impulsando juntos el desarrollo integral de Morelia y consolidarla como el mejor lugar para vivir.