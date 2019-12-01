Tres muertos y tres heridos en fatal accidente en la carretera a Bernal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 21:33:09

Colón, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- Trágica muerte de tres personas, se registró esta noche de este jueves, en la carretera estatal 100, a la altura de la comunidad de San Ildefonso, Colón.

Fue la colisión de dos vehículos, los cuales quedaron destrozados, los cuales generaron la movilización de los servicios de emergencias, para los primeros auxilios.

Una vez que llegó personal de Protección Civil de El Marqués, confirmó la muerte de tres personas y posteriormente trasladó a otras tres personas al hospital, reportándolas graves.

La zona fue acordonada, por parte de elementos de la Policía Estatal, como primeros respondientes y solicitaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos .