Presenta Alfonso Martínez programa “Mujeres al Volante”

Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- Con el propósito de abrir más espacios de desarrollo y fortalecer la igualdad sustantiva en el municipio, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó el programa “Mujeres al Volante”, mediante el cual se convoca a mujeres a integrarse como conductoras en las rutas del transporte público de la capital michoacana.

En el arranque, Martínez Alcázar destacó que la iniciativa impulsada por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS), forma parte del esfuerzo de construir una ciudad más incluyente, en donde las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres.

El Alcalde reconoció que actualmente hay muchas mujeres proveedoras, y a veces son las únicas proveedoras de la familia, por lo que merecen más espacios, y desde el Ayuntamiento, se comprometió a buscarlos. “Tenemos que apretar el paso porque queremos declarar a Morelia una ciudad verdaderamente incluyente, una ciudad en donde la equidad sea una realidad en todos los espacios”, expresó.

Durante la presentación del programa, Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de SEMMUJERIS, subrayó que éste es un proyecto un proyecto muy importante, que tiene la gran intención de acortar la brecha de desigualdad que existe en las mujeres para incorporarse en trabajos como el transporte público.

Por su parte, Joanna Moreno Manzo, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), destacó la importancia de fortalecer la movilidad con perspectiva de género, trabajando de la mano con las y los transportistas. Señaló que desde el municipio se apoyará el programa con capacitaciones en reglamento de tránsito, primeros auxilios y perspectiva de género, en coordinación con diversas dependencias municipales.

“La movilidad debe de ser parte de un eje transversal de Morelia, que es que las mujeres podamos vivir seguras y disfrutar esta hermosa ciudad. Y no podemos quedarnos atrás y no trabajar juntas desde la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Urbano”, agregó la titular de SEDUM.

El evento se realizó con la participación de autoridades municipales y líderes transportistas, entre quienes destacaron: Susan Melissa Vásquez Pérez, Síndica Municipal; Daniel Villaseñor Moreno, presidente de Transportistas Coordinados de León, Guanajuato; José Trinidad Martínez Pasalagua, presidente de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán y del Movimiento Nacional Transportista; Marco Francisco Hernández Moreno, coordinador de Conturmex; y la operadora de la Ruta Morada 1, Gabriela Martínez Guzmán.