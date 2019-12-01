Preparación y ética, sello de las y los profesionistas de Querétaro: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- En Querétaro valoramos a quienes ejercen su profesión con preparación, ética y responsabilidad, destacó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar una reunión para celebrar logros y acciones de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ) en 2025.

Durante su mensaje, el mandatario estatal agradeció a las más de cinco mil personas profesionistas tituladas que forman parte de la Federación y que, con su acompañamiento, análisis y disposición, aportan soluciones para el bien común del estado. Asimismo, resaltó su talento, ética y visión en la toma de decisiones y desarrollo de proyectos.

“Querétaro ha tenido la fortuna de que nos haya llegado gente muy buena y gente que ha echado adelante un proyecto en común que es Querétaro. Todos los que estamos aquí nos sentimos bien orgullosos de ser queretanos. Y podemos tener muchos retos, muchos problemas, pero participamos. Somos una sociedad muy exigente, lo cual no hay que dejar de ser”, subrayó.

Kuri González reiteró que su administración seguirá cercana a sus proyectos con el propósito de seguir caminando y consolidar, juntos, un Querétaro fuerte, moderno y bien orientado. En este tenor, reconoció a la titular de la FECAPEQ, Mayela Portos Hernández, por su reciente elección y por la energía con la que impulsa a los colegios y asociaciones. Su liderazgo, dijo, confirma el espacio que la federación le da a la mujer profesionista para crecer, decidir y transformar realidades.

“Les deseo lo mejor de lo mejor el próximo año. Y lo que más deseo es que todos los que estamos aquí sigamos el próximo año con esta salud, con estas ganas de seguir adelante y con este Querétaro que hasta el día de hoy vamos muy, pero muy bien (…) Felicidades a todas las y los profesionistas. Sigan poniendo en grande el nombre de Querétaro y, de verdad, cuidemos a nuestro estado”, enfatizó.

En su discurso, la presidenta de la FECAPEQ, Mayela Portos Hernández, distinguió el liderazgo, visión y energía del Gobernador para impulsar el desarrollo del estado. En este marco, ponderó que ningún profesionista logra nada solo, ya que la verdadera fortaleza surge del intercambio de conocimientos, el diálogo, el respeto a las diferencias y la prioridad de los intereses colectivos sobre los individuales.

“FECAPEQ seguirá avanzando con propósito, con determinación y con liderazgo, porque nuestra federación no solo une colegios, une visiones, une esfuerzos y une voluntades. Seguiremos creciendo porque creemos en Querétaro, en su gente y en la fuerza de los profesionistas organizados. Que esta época nos llene de sabiduría, de fuerza, de claridad, de unión y, sobre todo, de propósito”, apuntó.

Mayela Portos expresó sus mejores deseos con motivo de las fiestas decembrinas a autoridades e integrantes de los colegios y asociaciones, y los convocó a mantener el agradecimiento, la unidad, la fortaleza y el compromiso con Querétaro.