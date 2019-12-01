Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre del 2026.- Consejeros locales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán expresaron su preocupación por la reducción de casi seis mil millones de pesos al presupuesto del organismo para el ejercicio fiscal 2027, aprobada por la Cámara de Diputados. Advirtieron que el recorte podría comprometer el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y afectar la organización de los próximos procesos electorales.

El consejero electoral Manuel Plascencia Vázquez dio lectura al manifiesto durante la sesión del INE de este viernes. En el documento, se señala que la disminución presupuestal podría poner en riesgo la participación ciudadana en la renovación de la Cámara de Diputados, los procesos electorales locales concurrentes que incluyen la elección de 17 gubernaturas y el inicio de los procesos electorales judicial federal y locales de 2028.

Los consejeros precisaron que el presupuesto asignado al Instituto no se destina únicamente a su operación administrativa, también contempla el financiamiento público de los partidos políticos nacionales y recursos para candidaturas independientes. El presupuesto directo del INE, añadieron, sostiene tareas como la capacitación electoral, la expedición de credenciales para votar, la instalación de casillas y consejos distritales, la fiscalización, el monitoreo de radio y televisión, la atención de quejas y los cómputos electorales.

“Lo que demandamos es un presupuesto suficiente y digno para la preservación y consolidación de la vida democrática de los mexicanos”, señala el manifiesto, en el que los firmantes aclaran que su postura no es contraria a la asignación de recursos a rubros como educación, salud y seguridad social.

El documento solicita que la inquietud institucional sea transmitida a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.