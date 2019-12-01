Predios que fueron propuestos para subasta en el municipio de Querétaro, no estaban en áreas naturales protegidas: Gerardo Romero 

Predios que fueron propuestos para subasta en el municipio de Querétaro, no estaban en áreas naturales protegidas: Gerardo Romero 
Autor: Fernando Trejo  / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 19:51:21
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Querétaro, Querétaro, a 9 de julio de 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, informó que ninguno de los 12 predios que fueron propuestos para subasta en la capital se encontraba en áreas naturales protegidas, como aseguraron activistas.

Explicó que se trabajó de la mano con la Secretaría del Medio Ambiente del municipio,  con la intención de conocer el estatus del suelo de los precios que se iban a subastar, y no aparecen en el catálogo de área natural protegida.

“Estamos trabajando diferentes estrategias a nivel municipal para dar una respuesta pronto, en eso estoy trabajando muy de la mano con la secretaria Guadalupe Espinosa y espero tenerles algunas noticias novedosas pronto, ninguno está en una categoría determinada como tal como área natural protegida”, dijo.

Mencionó que el trabajo conjunto continúa con la Secretaría de Medio Ambiente para seguir manteniendo reuniones con los grupos de ecologistas de la capital queretana.

Sobre la planeación de desarrollos inmobiliarios en zonas de potenciales inundaciones, explicó que se solicita la factibilidad con proyectos avalados por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para la captación de agua.

“No está considerado directamente pero sí indirectamente, porque para que puedan tener una licencia para hacer un desarrollo inmobiliario tienen que traer al municipio sus permisos aprobados por la CEA y eso incluye el proyecto pluvial, proyecto de saneamiento, o sea, todo lo que es drenaje, agua potable, suministro en la parte pluvial, los tienen que tener los proyectos sellados por la Comisión Estatal de Aguas y esto quiere decir que ya en aquella dependencia estatal les dijeron cuáles son las obras que tienen que realizar para que el agua que va a captar el desarrollo la puedan canalizar de manera correcta a la red”.

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