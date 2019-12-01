PRD-M pide diálogo y un perfil académico para la rectoría de la UMSNH

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 16:54:53

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre del 2026.- La presidenta estatal del PRD M, Verónica García Reyes, consideró que en el proceso de relevo de la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no se ha privilegiado el diálogo y pidió respetar la autonomía universitaria.

“Me parece que sin lugar a dudas no se ha privilegiado el diálogo”, dijo al ser cuestionada sobre el proceso y las diferencias en torno a la sucesión. Añadió que “la universidad tiene que estar en el centro de la discusión” y que deben alcanzarse acuerdos en beneficio de la comunidad universitaria.

García Reyes sostuvo que el próximo rector debe ser un perfil académico que genere confianza entre estudiantes, docentes y trabajadores, y que la decisión no responda a intereses ajenos a la universidad.

La dirigente perredista también llamó a fortalecer los mecanismos de democratización y a garantizar que las decisiones sobre el gobierno universitario respeten la autonomía de la institución.

Cuestionada sobre posibles actos de violencia política de género contra la rectora Yarabí Ávila, García Reyes dijo que no podía afirmar que hubiera persecución. Sin embargo, advirtió que no se debe ser permisivo ante expresiones de violencia o descalificaciones personales.

“Si así fuera, habrá que accionar todos los mecanismos que hay para que esto no suceda”, señaló, y reiteró que el diálogo debe prevalecer durante el proceso.