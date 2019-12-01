PRD y PT exigen justicia en Michoacán: Condenan violencia en Coahuayana, exigen localización de hijas de Maritza y del delegado petista desaparecido

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 07:24:21

Morelia, Michoacán, 7 de diciembre de 2025.— Las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT) fijaron posturas sobre hechos de inseguridad desarrollados en diversos puntos del estado de Michoacán.

Durante la sesión extraordinaria de este domingo, la diputada perredista Brissa Arroyo, a nombre del grupo parlamentario del PRD, expresó su solidaridad con el municipio de Coahuayana tras los recientes actos violentos, lamentando la pérdida de vidas humanas y condenando la crisis de seguridad.

Su posicionamiento se centró en la urgencia de atender las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la debilidad institucional.

También recordó el feminicidio de Maritza en Uruapan, haciendo un llamado a proteger a sus dos hijas menores de edad, las cuales se encuentran en calidad de desaparecidas.

Brissa Arroyo enfatizó que el presupuesto público es una "discusión de vida" y subrayó que el ejercicio fiscal sin perspectiva de género resulta en vacíos institucionales que dejan desprotegidas a mujeres y niños, exigiendo que los recursos se destinen a prevención, atención integral y refugios para romper ciclos de violencia.

Por su parte, el diputado J. Reyes Galindo del Partido del Trabajo (PT) se sumó a la exigencia del "peso de la ley" contra el responsable del feminicidio de Maritza, cuya familia dijo reside en La Huacana.

El petista también demandó la pronta aparición con vida de Agustín Solorio, delegado federal del PT en Apatzingán, quien fue reportado como desaparecido en Morelia hace dos días.

Ambas bancadas pidieron un minuto de silencio por las víctimas de Coahuayana y por Maritza.