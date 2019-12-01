Récord histórico de empleo en México: Sheinbaum destaca más de 22.8 millones de empleos IMSS

Ciudad de México, 8 de diciembre de 2025.- El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informa que, al 30 de noviembre de 2025, se registró un nuevo récord histórico de empleo con 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al IMSS, la cifra máxima desde 1997, año en el que comenzó este tipo de mediciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el récord de más de 22 millones de puestos de trabajo afiliados al IMSS es un muy buen dato que muestra la fortaleza de la economía nacional.

“22 millones 837 mil 768 son empleos formales, este es el cierre de noviembre, normalmente en diciembre también aumenta. Entonces es un muy buen dato de nuestra economía”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo".

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que el modelo económico de la Cuarta Transformación significa aumento en el empleo y recuperación del salario mínimo, ya que en el último periodo de José López Portillo y en la época neoliberal, el salario de las y los trabajadores cayó cuatro veces generando mayor pobreza, en tanto que a partir del 2018 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la recuperación del salario y continuará su incremento en el Segundo Piso de la Transformación hasta llegar al objetivo de 440 pesos diarios.

“El aumento al salario distribuye la riqueza, además de los Programas para el Bienestar. Por eso luchamos, eso es lo que quiere decir ser humanista, que la gente viva mejor”, agregó.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que, de los más de 22 millones de puestos de trabajo afiliados al IMSS, el 86.7 por ciento son empleos permanentes, es decir, 19 millones 800 mil 325; la cifra más alta considerando cualquier mes en la historia del Seguro Social.

Resaltó que, del total de puestos, 9 millones 229 mil 547 son ocupados por mujeres, quienes aportan el 40.4 por ciento del empleo total, además en lo que va del año se han creado 98 mil empleos en los que se ha sumado únicamente este sector de la población.

Expuso que el pasado 4 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó la Medición Trimestral de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones, en la que destaca que, en el segundo trimestre de 2025, los puestos de trabajo remunerados registraron 40 millones, lo que representa un incremento de 600 mil, respecto al primer trimestre del año con 39.4 millones, es decir un crecimiento anual del 1.3 por ciento.

Además de que en el segundo trimestre las remuneraciones registraron 298 mil 061 millones de pesos más, es decir, 6.5 por ciento de crecimiento anual, respecto al primer trimestre del año.

Expuso que durante noviembre se crearon 48 mil 595 puestos de trabajo, por ello, en lo que va del año se han generado 599 mil 389, lo que equivale a una tasa anual de crecimiento de 2.7 por ciento; y en los últimos 12 meses, 194 mil 130 puestos, lo que corresponde a una tasa anual de 0.9 por ciento.

Puntualizó que la calidad del empleo se refleja en que el salario de cotización es de 624.9 pesos diarios, lo que significa un incremento en los últimos 12 meses de 7 por ciento para los trabajadores afiliados al IMSS. Explicó que con el aumento al salario mínimo que anunció la Presidenta de México, el cual será a partir del 1 de enero de 2026 de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la Frontera Norte, el salario base de cotización seguirá creciendo.