Ataque armado en Tepalcingo, Morelos, deja cinco personas sin vida al interior de auto calcinado; localizan 100 casquillos percutidos alrededor del vehículo

Ataque armado en Tepalcingo, Morelos, deja cinco personas sin vida al interior de auto calcinado; localizan 100 casquillos percutidos alrededor del vehículo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 08:00:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tepalcingo, Morelos, 8 de diciembre del 2025.- Un ataque armado suscitado en una carretera de Morelos dejó cinco personas muertas y otra más herida, en el municipio de Tepalcingo, en un hecho ocurrido durante el desarrollo del domingo.

La agresión armada tuvo lugar en la carretera Axochiapan-Tepalcingo, a la altura de la comunidad de Agua Fría del municipio morelense antes mencionado.

Autoridades de Morelos atendieron un llamado en el cual se advirtió detonaciones por arma de fuego en la zona; al arribar al sitio localizaron un vehículo incendiado y al revisar el interior localizaron los cuerpos calcinados, entre ellos, el de una menor de edad.

En el lugar también se localizó a una mujer con heridas de arma de fuego, la cual fue trasladada a un hospital para recibir loa debida atención hospitalaria.

Medios locales señalaron que alrededor del automóvil prendido en fuego fueron hallados al menos 100 casquillos percutidos de grueso calibre.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Alertan por aumento de robos en épocas decembrinas en la CDMX
Atrapado en aparatoso choque por alcance en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro
Hallan cadáver en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Récord histórico de empleo en México: Sheinbaum destaca más de 22.8 millones de empleos IMSS
Aumenta apoyo de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro; aquí te decimos cuánto pagarán
Ataque armado en Tepalcingo, Morelos, deja cinco personas sin vida al interior de auto calcinado; localizan 100 casquillos percutidos alrededor del vehículo
Comentarios