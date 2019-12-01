Aprueban deuda para Morelia, pero advierten: "No es un cheque en blanco" al Alcalde Martínez; exigen transparencia y reestructuración del OOAPAS

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 07:32:40

Morelia, Michoacán, 8 de diciembre de 2025. — Durante la sesión extraordinaria del Congreso local de este domingo, se aprobó al Ayuntamiento de Morelia la solicitud para contraer deuda por 345 mdp, la decisión estuvo marcada por advertencias y condiciones de parte de los diputados hacia la administración del alcalde panista Alfonso Martínez Alcázar.

Juan Carlos Barragán, diputado morenista expuso su voto a favor subrayó que esta aprobación "no es un cheque en blanco, no es un aval político", sino una medida necesaria para un proyecto específico e impostergable: la construcción de una planta potabilizadora para Morelia.

En su intervención señaló que, si bien la obra es vital, acusó al alcalde Alfonso Martínez de ser quien "más ha endeudado a Morelia" y criticó duramente la operación del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia.

Denunció que dicha dependencia opera sin rumbo, gastando recursos en imagen gráfica mientras se pierden dijo el 40% del agua producida en fugas.

La diputada panista Vanessa Caratachea, dijo esta aprobación es a beneficio de los michoacanos, y destacó que el municipio de Morelia estará obligado a informar trimestralmente de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y exige inscripción en los Registros Estatal y Federal de Financiamiento.

Mencionó que la autorización está vigente hasta 2026 y el plazo del crédito es de hasta 15 años.

El Diputado Marco Polo Aguirre se manifestó a favor de la solicitud de endeudamiento del Ayuntamiento de Morelia, enfocándose en la urgencia y prioridad absoluta del tema del agua, específicamente para la construcción de la planta potabilizadora.

Aguirre hizo un llamado explícito a sus colegas y a la clase política: "que dejemos lo electoral para cuando vengan los tiempos electorales", instando a trabajar por resultados tangibles para los morelianos a mediano plazo.

El legislador destacó que la obra es viable gracias al apoyo concurrente del Gobierno del Estado y la Federación y subrayó que Morelia no debe perder la oportunidad de contar con una obra de esta envergadura.

Finalmente, solicitó a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior que se brinde una supervisión constante a la obra para asegurar el correcto ejercicio de los recursos.