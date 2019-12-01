Hallan cadáver en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 09:24:43

Zamora, Michoacán, a 8 de diciembre 2025.- El cadáver un hombre que presentaba huellas de violencia fue localizado a un costado de un camino de terracería, en la ciudad de Zamora, Michoacán, la víctima esta sin identificar.

Respecto al hallazgo se conoció que la noche de este domingo agentes de la Guardia Civil fueron notificados sobre una persona tirada en el camino que conduce del Fraccionamiento Valle Dorado al Cereso "El Pochote".

Los policías acudieron al sitio donde encontraron un triciclo color amarillo y a unos metros el cuerpo de un masculino que presentaba golpes y posibles lesiones provocadas por un objeto cortante en el rostro.

La zona fue delimitada bajo los protocolos de la cadena de custodia mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevaba a cabo las diligencias correspondientes, en cuanto al fallecido se indicó que vestía sudadera azul marino y pantalón negro.