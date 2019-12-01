Aumenta apoyo de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro; aquí te decimos cuánto pagarán

Aumenta apoyo de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro; aquí te decimos cuánto pagarán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 08:59:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 8 de diciembre 2025.- Los beneficiarios de la beca federal Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), recibirán un aumento en sus apoyos mensuales a partir de enero del 2026, según anunció la titular de la Secretaría del Bienestar federal (Sedebi), Ariadna Montiel Reyes.

La funcionaria federal informó que el próximo 28 de enero, las y los beneficiarios del programa social, apercibirán un pago vinculado al aumento del salario mínimo, anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es decir, un total de $9,582 pesos al mes.

Asimismo, la secretaria Montiel Reyes explicó que el programa ajusta su monto porque está indexado al salario mínimo general, el cual aumentará 13% a partir del 1 de enero de 2026.

Este incremento se reflejará directamente en la beca mensual que reciben los “aprendices” durante los 12 meses de capacitación, donde además del apoyo económico también reciben:

  • Capacitación práctica en un centro de trabajo
  • Seguro médico del IMSS por enfermedad y maternidad
  • Materiales, herramientas e insumos necesarios para desempeñar sus actividades
  • Acompañamiento para la inserción laboral

Todo esto siempre y cuando cumplan con una jornada de 5 a 8 horas diarias, 5 días a la semana, sin costo alguno, agregó la titular de Bienestar.

Cabe mencionar que, el último pago de 2025, se mantendrá en $8,480 pesos, en línea con el salario mínimo actual.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Alertan por aumento de robos en épocas decembrinas en la CDMX
Atrapado en aparatoso choque por alcance en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro
Hallan cadáver en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Récord histórico de empleo en México: Sheinbaum destaca más de 22.8 millones de empleos IMSS
Aumenta apoyo de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro; aquí te decimos cuánto pagarán
Ataque armado en Tepalcingo, Morelos, deja cinco personas sin vida al interior de auto calcinado; localizan 100 casquillos percutidos alrededor del vehículo
Comentarios