Aumenta apoyo de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro; aquí te decimos cuánto pagarán

Ciudad de México, a 8 de diciembre 2025.- Los beneficiarios de la beca federal Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), recibirán un aumento en sus apoyos mensuales a partir de enero del 2026, según anunció la titular de la Secretaría del Bienestar federal (Sedebi), Ariadna Montiel Reyes.
La funcionaria federal informó que el próximo 28 de enero, las y los beneficiarios del programa social, apercibirán un pago vinculado al aumento del salario mínimo, anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es decir, un total de $9,582 pesos al mes.
Asimismo, la secretaria Montiel Reyes explicó que el programa ajusta su monto porque está indexado al salario mínimo general, el cual aumentará 13% a partir del 1 de enero de 2026.
Este incremento se reflejará directamente en la beca mensual que reciben los “aprendices” durante los 12 meses de capacitación, donde además del apoyo económico también reciben:
- Capacitación práctica en un centro de trabajo
- Seguro médico del IMSS por enfermedad y maternidad
- Materiales, herramientas e insumos necesarios para desempeñar sus actividades
- Acompañamiento para la inserción laboral
Todo esto siempre y cuando cumplan con una jornada de 5 a 8 horas diarias, 5 días a la semana, sin costo alguno, agregó la titular de Bienestar.
Cabe mencionar que, el último pago de 2025, se mantendrá en $8,480 pesos, en línea con el salario mínimo actual.