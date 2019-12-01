Aumenta apoyo de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro; aquí te decimos cuánto pagarán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 08:59:24

Ciudad de México, a 8 de diciembre 2025.- Los beneficiarios de la beca federal Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), recibirán un aumento en sus apoyos mensuales a partir de enero del 2026, según anunció la titular de la Secretaría del Bienestar federal (Sedebi), Ariadna Montiel Reyes.

La funcionaria federal informó que el próximo 28 de enero, las y los beneficiarios del programa social, apercibirán un pago vinculado al aumento del salario mínimo, anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es decir, un total de $9,582 pesos al mes.

Asimismo, la secretaria Montiel Reyes explicó que el programa ajusta su monto porque está indexado al salario mínimo general, el cual aumentará 13% a partir del 1 de enero de 2026.

Este incremento se reflejará directamente en la beca mensual que reciben los “aprendices” durante los 12 meses de capacitación, donde además del apoyo económico también reciben:

Capacitación práctica en un centro de trabajo

Seguro médico del IMSS por enfermedad y maternidad

Materiales, herramientas e insumos necesarios para desempeñar sus actividades

Acompañamiento para la inserción laboral

Todo esto siempre y cuando cumplan con una jornada de 5 a 8 horas diarias, 5 días a la semana, sin costo alguno, agregó la titular de Bienestar.

Cabe mencionar que, el último pago de 2025, se mantendrá en $8,480 pesos, en línea con el salario mínimo actual.