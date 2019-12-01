Atrapado en aparatoso choque por alcance en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro

Atrapado en aparatoso choque por alcance en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 10:41:31
Colón, Querétaro, 8 de diciembre del 2025.- La madrugada de este lunes, servicios de emergencia se movilizaron, a la carretera a Bernal, en donde se registró un aparatoso choque por alcance entre un auto y un tráiler.

Fue a la altura de la comunidad de Urecho en el municipio de Colón , en donde el vehículo de menor tamaño, se impactó por alcance contra la unidad pesada, lo que ocasionó que el conductor del auto protagonista, quedará atrapado.

A la zona, se movilizaron los servicios de emergencias de la demarcación, quienes a través del equipo hidráulico, rescataron al conductor y tras ser estabilizado, lo trasladaron a un hospital, en condición grave.

Elementos de la Policía Estatal, son quienes acudieron como primero respondientes a tomar conocimiento del aparatoso accidente, que dejó importantes daños materiales.

Noventa Grados
