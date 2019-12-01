Voraz incendio se registra en el parque industrial Balvanera de Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 8 de diciembre del 2025.- Fuerte incendio se registró cerca de la medianoche de ayer y la madrugada de este lunes, en el parque industrial Balvanera, el cual movilizó a los servicios de emergencias.

Fue en la parte posterior de la empresa "Industrias Ferroplásticas S.A. de C.V.",  dedicada a producir productos plásticos para el hogar y oficina, en donde se registró el fuerte incendio, el cual causó daños a ocho bodegas, por lo que rápidamente se solicitó el arribo de los servicios de emergencias.

Personal de Protección Civil de Corregidora, Bomberos de Querétaro, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil, acudieron al lugar del siniestro, el cual rápidamente se estaba extendiendo.

Afortunadamente este incendio no dejó personas lesionadas, pero sí severos daños materiales a consecuencia del incendio, el cual fue sofocado, cerca de las 05:00 horas de este lunes.

En el lugar, arribaron policías municipales de Corregidora, Policía Estatal, Guardia Nacional y SEDENA, en apoyo al siniestro.

