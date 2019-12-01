Alertan por aumento de robos en épocas decembrinas en la CDMX

Alertan por aumento de robos en épocas decembrinas en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 10:56:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 8 de diciembre 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), alertó por el aumento de robos a casa habitación durante la época decembrina.

A través de un comunicado, la corporación indicó que dichos delitos son cometidos principalmente en dos modalidades: La Patrona y Falso Repartidor.

El modus operandi de “La Patrona”, consiste en que delincuentes llaman a las casas y se hacen pasar por los dueños, cuando estos no se encuentran en la casa, generalmente por vacaciones.

Mediante engaños y presiones, los criminales convencen a los trabajadores del hogar de entregar objetos de valor, dinero o joyas a supuestos mensajeros que esperan afuera del domicilio, generalmente a bordo de taxis o vehículos por aplicación.

La clave está en que los responsables mantienen en todo momento al teléfono a los trabajadores para evitar que estos se comuniquen con los dueños y descubran el engaño.

Por otra parte, el fraude denominado El Falso Repartidor consiste en supuestos mensajeros o repartidores que tocan repetidamente en domicilios para verificar si se encuentran deshabitados.

Al detectar que nadie se encuentra en los domicilios, entrar para sustraer objetos de valor.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Alertan por aumento de robos en épocas decembrinas en la CDMX
Atrapado en aparatoso choque por alcance en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro
Hallan cadáver en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Récord histórico de empleo en México: Sheinbaum destaca más de 22.8 millones de empleos IMSS
Aumenta apoyo de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro; aquí te decimos cuánto pagarán
Ataque armado en Tepalcingo, Morelos, deja cinco personas sin vida al interior de auto calcinado; localizan 100 casquillos percutidos alrededor del vehículo
Comentarios