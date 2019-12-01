Alertan por aumento de robos en épocas decembrinas en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 10:56:35

Ciudad de México, a 8 de diciembre 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), alertó por el aumento de robos a casa habitación durante la época decembrina.

A través de un comunicado, la corporación indicó que dichos delitos son cometidos principalmente en dos modalidades: La Patrona y Falso Repartidor.

El modus operandi de “La Patrona”, consiste en que delincuentes llaman a las casas y se hacen pasar por los dueños, cuando estos no se encuentran en la casa, generalmente por vacaciones.

Mediante engaños y presiones, los criminales convencen a los trabajadores del hogar de entregar objetos de valor, dinero o joyas a supuestos mensajeros que esperan afuera del domicilio, generalmente a bordo de taxis o vehículos por aplicación.

La clave está en que los responsables mantienen en todo momento al teléfono a los trabajadores para evitar que estos se comuniquen con los dueños y descubran el engaño.

Por otra parte, el fraude denominado El Falso Repartidor consiste en supuestos mensajeros o repartidores que tocan repetidamente en domicilios para verificar si se encuentran deshabitados.

Al detectar que nadie se encuentra en los domicilios, entrar para sustraer objetos de valor.