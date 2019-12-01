PRD Michoacán rendirá homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas y mantendrá vivo su legado democrático

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2026.- El PRD Michoacán realizará, a partir del próximo 17 de noviembre, una serie de actividades para honrar la memoria y el legado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática en 1989 y una de las figuras fundamentales de la historia democrática de México, anunció la presidenta estatal del partido, Verónica García Reyes.

En conferencia de prensa, informó que el Congreso del Estado será sede de un homenaje al político michoacano. También se contempla la instalación de un busto en su honor, que será elaborado con la donación de llaves; un conversatorio sobre su vida, obra y aportaciones a la democracia, una exposición fotográfica itinerante, así como la realización de murales para mantener presente su legado. García Reyes explicó que estas actividades buscan reconocer la trayectoria de un hombre cuyas convicciones y lucha marcaron el rumbo de la izquierda democrática y de la vida pública nacional.

Al expresar sus condolencias a familiares, amigos, al pueblo de México y a la militancia perredista, la dirigente destacó que Cuauhtémoc Cárdenas no solo fundó un partido, sino que encabezó una lucha colectiva por la justicia social, la soberanía nacional, la participación ciudadana y las libertades democráticas. Recordó también su encuentro con el ingeniero, el 14 de julio de 2025, en la Ciudad de México, donde tuvo oportunidad de escuchar sus reflexiones y consejos. “Para quienes nos formamos en las filas del PRD, existe la firme convicción de mantener las causas que nos dieron origen. Ingeniero, el PRD no merece morir”, recordó haberle expresado durante aquella reunión.

Finalmente, Verónica García Reyes sostuvo que la memoria de Cárdenas representa una responsabilidad para las nuevas generaciones del perredismo y un compromiso con los principios que dieron vida al partido. “Las crisis se superan volviendo a las raíces, y las raíces del PRD están sembradas en la lucha democrática que encabezó y sigue inspirando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas”. Aseguró que el PRD Michoacán reivindicará con orgullo esa historia y mantendrá vigentes las causas por las que luchó: un México más justo, libre y democrático.