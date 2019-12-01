PRD Michoacán reivindica legado de Cárdenas y llama a recuperar la grandeza del estado

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Michoacán, encabezado por su presidenta Verónica García Reyes, rindieron homenaje al general Lázaro Cárdenas del Río con una ofrenda floral en el obelisco dedicado a su memoria, con motivo de su 56 aniversario luctuoso. A nombre del perredismo michoacano, Marco Aurelio Nava Cervantes, secretario general, pronunció el discurso conmemorativo, en el que ratificó el compromiso del partido con los principios de justicia social, igualdad y soberanía nacional.

Durante su intervención, Nava Cervantes destacó que el legado cardenista se construyó desde la cercanía con la ciudadanía y la atención a quienes enfrentaban mayores necesidades. Recordó el impulso de Cárdenas al reparto agrario, la educación pública y la organización de las y los trabajadores, así como la expropiación petrolera y la defensa de los recursos de la nación.

“Con el compromiso de continuar con el legado del General Lázaro Cárdenas del Río, continuamos desde el PRD Michoacán con la labor incansable de construir un futuro mejor, más justo, incluyente e igualitario para todas y todos”, expresó. Señaló que los gobiernos perredistas tienen el compromiso de trabajar bajo los ideales cardenistas, junto al campesinado michoacano y los sectores menos favorecidos, con un enfoque de justicia social y dignidad humana.

Ante la dirigencia estatal y militantes, Nava Cervantes sostuvo que recordar al general Cárdenas implica dar continuidad a sus ideales mediante el trabajo con la población. “En este lugar emblemático, confirmamos nuestra convicción de guiarnos bajo sus ideales y también nos comprometemos a recuperar la grandeza de Michoacán”, manifestó al concluir el mensaje en representación del perredismo michoacano.