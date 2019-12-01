PRD Michoacán pide revisar a fondo propuesta de sustituir policías municipales por la Guardia Nacional

PRD Michoacán pide revisar a fondo propuesta de sustituir policías municipales por la Guardia Nacional
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 16:02:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- La presidenta interina del PRD Michoacán, Verónica García Reyes, consideró que la propuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de desaparecer las policías municipales y que la Guardia Nacional asuma la seguridad "habrá que revisarla y analizarla bien", pero advirtió que bajo ningún esquema se le puede quitar la responsabilidad de la seguridad a los gobiernos municipales.

"Revisamos el artículo 21 constitucional, que habla de la autonomía y de la responsabilidad de los gobiernos municipales respecto al tema de seguridad. Bajo ningún esquema podría dejarse al gobierno municipal sin la responsabilidad de la seguridad pública de su población", sentenció.

La también ex diputada local calificó el planteamiento del mandatario como un tema complejo que no debe verse de manera sencilla.

 "Tendrá que ser revisado con mucha puntualidad desde el punto de vista jurídico, porque se tendría que ver reformas constitucionales. Debe privilegiar la seguridad pública ante cualquier situación", señaló.

García Reyes consideró que el planteamiento tiene que ser claro y verificar como fortalecer a los gobiernos municipales ante las dificultades que se ven desde la seguridad pública municipal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver de un adolescente en el Fraccionamiento Prados del Bosque de Zamora, Michoacán 
Se desploma avioneta en Pesquería, Nuevo León; tres personas resultan lesionadas
Asaltan a cuentahabiente en la colonia Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán 
Privan de la vida a alcalde de San Miguel Yogovana durante labores de vigilancia en Oaxaca
Más información de la categoria
Madres buscadoras en Uruapan esperan órdenes de cateo para ingresar a rastreos en huertas
Gaby Molina, la aspirante de Morena con la mejor opinión
Destruyen cinco plantíos en Huetamo, Michoacán; incineran más de 22 mil plantas en operativo conjunto
EEUU cobrará 20% de la carga por concepto de "protección" de buques en el Estrecho de Ormuz
Comentarios