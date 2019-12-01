PRD Michoacán define su estrategia: sin alianzas y con candidatos de casa para 2027

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 19:12:29
Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- El Partido de la Revolución Democrática mantiene una ruta propia e independiente, aseguró Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD-M, insistió en que están preparados para tener sus propios candidatos en 2027.

Indicó que no apoyarán a ninguna persona que no sea emanada del PRD.

Respecto al foro regional de este fin de semana, desarrollado en el municipio de Huetamo, donde se observó al presidente municipal, Pablo Varona Estrada, y a la secretaria de Movilidad, Gladys Butanda Macías, el diputado también mencionó que solo fue un encuentro "institucional", según apuntó en rueda de prensa.

Señaló que para el Sol Azteca Michoacan, no es tiempo de pensar en alianzas con otros partidos políticos.

"Si en algún momento, y si el calendario electoral establece que en diciembre de 2026 sea la fecha límite para que los partidos registren alguna alianza, el PRD tendrá que consultar a su asamblea, y esta tendría que determinar si vamos aliados con partidos de izquierda", aclaró.

Ocampo Córdova descartó que perfiles candidateables estén buscando a sus ediles de manera independiente, en busca de algún apoyo.

Noventa Grados
