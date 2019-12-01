Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- El PRD Michoacán aprobará este sábado, durante su Asamblea Estatal, la convocatoria para el proceso interno de selección y postulación de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, informó la presidenta del partido, Verónica García Reyes.

La dirigente estatal recordó que, desde 2024, el partido se ha preparado para el próximo proceso electoral mediante la creación y consolidación de sus estructuras territoriales en todo el estado. Asimismo, destacó que la unidad y la organización son fortalezas del PRD Michoacán. “Vamos a conducir este proceso con diálogo, responsabilidad y apertura”, expresó.

Este sábado, las y los asambleístas discutirán y aprobarán las bases para elegir a quienes contenderán por la gubernatura, las 24 diputaciones locales de mayoría relativa, las 16 diputaciones de representación proporcional y los ayuntamientos de los 112 municipios del estado.

Entre los mecanismos previstos en la convocatoria se encuentran el registro de aspirantes y los periodos de precampaña. La selección de candidaturas se realizará en una Asamblea Estatal con carácter electivo. Con este instrumento, el PRD Michoacán establecerá la ruta interna para su participación electoral en 2027, con la unidad, la organización territorial y el diálogo como ejes para definir sus postulaciones.