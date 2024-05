Por “traicionar al partido” expulsan a Alfredo del Mazo del PRI

Ciudad de México, a 30 de mayo a 2024.- Es oficial, la Comisión Política Permanente del PRI determinó expulsar a Alfredo del Mazo, ex gobernador del estado de México, por traición al partido.

Tras seis meses de recabar pruebas que sostuvieran la determinación de la Comisión, en el que se responsabiliza al ex gobernador del Estado de México, bastión del grupo Atlacomulco, de entregar la entidad al gobierno morenista, ahora, encabezado por Delfina Gómez, este viernes Del Mazo es expulsado del Revolucionario Institucional.

Según fuentes consultadas por Milenio, se procedió a la expulsión de Alfredo Del Mazo “por atentar contra los principios establecidos en los estatutos internos y por actos de traición”.

Tras el proceso electoral de 2023,el partido tricolor cuestionó el actuar del ex mandatario estatal, fue señalado de “no apoyar “ a la ex candidata del PRI, Alejandra del Moral, ahora, ex priista, pues hace días presentó su renuncia al partido que la arropó en las elecciones de 2023 para sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo. Decisión que fue severamente criticada por el priismo, aseveraron que su salida confirma que entregó el Estado de México a Morena.

Hasta el momento la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional no ha emitido la versión oficial.