Por temporada decembrina Policía Morelia facilitará estacionamiento en el Centro Histórico

Morelia, Michoacán; 13 de diciembre de 2025.- La Policía Morelia informa que, a partir del 13 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero de 2026, se permitirá el estacionamiento de vehículos compactos en vialidades específicas del Centro Histórico.
Las calles donde se aplicará esta medida son:
-Antonio Alzate.
-Corregidora.
-Santiago Tapia, en el tramo de Nigromante a Guillermo Prieto.
-Melchor Ocampo, de Morelos a Nigromante.
-Aquiles Serdán, de Álvaro Obregón a Morelos.
-Galeana, de avenida Madero Poniente a Corregidora.
-Virrey de Mendoza, de avenida Madero Oriente a Valladolid.
Cabe señalar que se aplicará únicamente para vehículos compactos tipo sedán y no es válido en rampas destinadas a personas con discapacidad, cruces peatonales ni en áreas señalizadas para carga y descarga.
El horario de estacionamiento será libre las 24 horas del día, durante el periodo mencionado anteriormente