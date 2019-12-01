Por temporada decembrina Policía Morelia facilitará estacionamiento en el Centro Histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 14:20:37
Morelia, Michoacán; 13 de diciembre de 2025.- La Policía Morelia informa que, a partir del 13 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero de 2026, se permitirá el estacionamiento de vehículos compactos en vialidades específicas del Centro Histórico.

Las calles donde se aplicará esta medida son:

-Antonio Alzate.

-Corregidora.

-Santiago Tapia, en el tramo de Nigromante a Guillermo Prieto.

-Melchor Ocampo, de Morelos a Nigromante.

-Aquiles Serdán, de Álvaro Obregón a Morelos.

-Galeana, de avenida Madero Poniente a Corregidora.

-Virrey de Mendoza, de avenida Madero Oriente a Valladolid.

Cabe señalar que se aplicará únicamente para vehículos compactos tipo sedán y no es válido en rampas destinadas a personas con discapacidad, cruces peatonales ni en áreas señalizadas para carga y descarga.

El horario de estacionamiento será libre las 24 horas del día, durante el periodo mencionado anteriormente

 

