Por primera vez tendremos un PJ cercano al pueblo: Reyes Galindo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 19:29:42
Morelia, Michoacán, 2 de septiembre de 2025.- "En junio de este año México vivió un proceso electoral histórico para renovar al Poder Judicial, con ello,  por primera vez tendremos justicia que se hará de la mano del pueblo, cercana y sin muros que marquen divisiones entre quienes buscan respuestas ante sus demandas", expresó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán. 

Luego de que tomaran protesta este lunes por la noche las y los integrantes del nuevo Poder Judicial en nuestro país, el congresista destacó  que ahora la impartición de justicia será mejor, por el solo hecho de que fueron elegidos por el pueblo. Además, dijo,  el reto que tienen  es demostrar que existe la justicia en México.

"Es buen momento para nuestro país, es un cambio de era en el Poder Judicial, es una transformación muy profunda, no hay ningún otro país que haya hecho una transformación así del Poder Judicial, la gente está contenta y nos toca cumplir a todas y a todos los que tenemos una responsabilidad con el pueblo", acotó el legislador. 

Reyes Galindo, explicó que que con los cambios que se aprobaron en la reforma de este poder en el que el pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasa de 11 a 9 integrantes, además habrá un Tribunal de Disciplina y se eliminaron las salas en la SCJN, para atender todos los temas en el pleno y los que principalmente se busca es que trabajen con austeridad, transparencia y  combatan  la corrupción.

"El objetivo que tiene es que todos los que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine al Poder Judicial sino la justicia, la impartición de justicia. Cada voto vertido en las y los nuevos jueces, magistrados y ministros  fue un mensaje de esperanza para quienes han sentido que la justicia no ha llegado y que ahora estamos decididos a alcanzar este anhelo", concluyó el líder de la bancada del Partido del Trabajo.

