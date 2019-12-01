Por la seguridad y desarrollo, Araceli Saucedo respalda y acompaña en gestiones a presidentes municipales

Morelia, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el desarrollo de la región de Tierra Caliente, la senadora Araceli Saucedo Reyes acompañó a los presidentes municipales de Carácuaro, Huetamo, Tuzantla y Benito Juárez en el Centro SICT Michoacán, donde se realizó un seguimiento a la gestión para la rehabilitación de la carretera que conecta estos municipios.

Durante este encuentro, los alcaldes reiteraron su compromiso con la seguridad de los habitantes y con el desarrollo de sus comunidades, buscando garantizar vías de comunicación seguras y funcionales que favorezcan la movilidad, el comercio y el bienestar de las familias de la región.

La senadora Araceli Saucedo destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno para lograr resultados concretos que beneficien a la ciudadanía y fortalezcan la infraestructura regional.

Asimismo, la legisladora reiteró su apoyo a los ayuntamientos en la gestión política y administrativa, acompañándolos en la búsqueda de recursos y programas que permitan atender de manera eficiente las necesidades de la población y garantizar proyectos de desarrollo sostenibles.

Los gobiernos municipales de Tierra Caliente, representados por alcaldes del PRD en Michoacán, manifestaron su compromiso de seguir gestionando acciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y el desarrollo integral de sus pueblos.