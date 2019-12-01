Video exhibe plaga de ratas en hospital del ISSSTE en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 08:27:57

Culiacán, Sinaloa, 14 de abril del 2026.- Un video difundido a través de redes sociales evidenció la presencia de ratas en el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, lo que generó preocupación entre usuarios por las condiciones sanitarias en el lugar.

En las imágenes, captadas por ciudadanos, se observa a varios roedores de gran tamaño desplazándose sobre la barda perimetral del hospital, aparentemente sin control.

La situación ha sido señalada como un posible riesgo a la salud, debido a la cercanía de estos animales con el centro médico.

Personas que frecuentan el área, entre pacientes y familiares, aseguran que la presencia de ratas no es un hecho aislado, sino un problema constante desde hace meses.

Algunos incluso afirman que se ha vuelto parte del entorno cotidiano mientras esperan atención o acompañan a sus seres queridos.

Aunque el video muestra únicamente el exterior del inmueble, existe preocupación sobre la posibilidad de que los roedores puedan ingresar a áreas sensibles, como urgencias, lo que aumentaría el riesgo sanitario.

Ante la difusión del material, el ISSSTE informó que realizó un operativo de atención reciente, que incluyó labores de limpieza en zonas de basura, así como la colocación de trampas y productos para el control de plagas.

Autoridades del hospital señalaron que ya identificaron el punto donde se originó el problema y aseguraron que se implementarán acciones para eliminar por completo la presencia de roedores en el área.

El caso ha reavivado cuestionamientos sobre el mantenimiento y las condiciones en instalaciones de salud pública, especialmente en espacios donde la higiene es fundamental para la atención de los pacientes.