Homicidios disminuyen 41% en 18 meses, indica SESNSP; marzo 2026 con menor incidencia en 11 años

Homicidios disminuyen 41% en 18 meses, indica SESNSP; marzo 2026 con menor incidencia en 11 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 08:35:52
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Ciudad de México, a 14 de abril 2026.- Los homicidios dolosos en México disminuyeron un 41 por ciento en los primeros 18 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante su participación en la conferencia de prensa de la mandataria mexicana, la funcionaria federal rindió un informe en el que detalló que esta reducción equivale a 35 homicidios menos por día, al pasar de 86.9 a 51.4 casos diarios en promedio.

Asimismo, destacó que en el pasado mes de marzo se registró la menor incidencia de este delito  en los últimos 11 años, mientras que el primer trimestre del año registró el nivel más bajo para ese periodo.

El informe también reveló que siete entidades concentraron poco más de la mitad de los homicidios en marzo: Guanajuato (9.2%), Chihuahua (8.3%), Baja California (8%), Morelos (6.4%), Guerrero (6.3%), Estado de México (6%) y Oaxaca (5.9%).

Por otra parte, la investigación del SESNSP señaló reducciones notables en Guanajuato, donde se registró una caída del 63 por ciento en el promedio diario de homicidios desde su pico en 2025.

Por su parte, Nuevo León registró una disminución del 74%, mientras que Quintana Roo y Zacatecas reportaron bajas de 74% y 89%, respectivamente.

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