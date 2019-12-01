Por la grandeza de Michoacán, sembremos las semillas del futuro: Octavio Ocampo

Tingambato, Michoacán, 18 de julio 2026.- Con la participación de voluntarios y la siembra de x árboles, el promotor de "Por la Grandeza de Michoacán", dió el banderazo de arranque a la campaña de reforestación 2026 "Para recuperar la Grandeza de nuestros bosques", la cual inició en el municipio de Tingambato, Michoacán.

Estas acciones, indicó el congresista, "forman parte del compromiso que hemos mantenido desde siempre con nuestra tierra, y estamos buscando dejar los cimientos para la reconstrucción que necesitan los recursos naturales de Michoacán".

Asimismo y con el ánimo de seguir avanzando, el promotor de "Por la Grandeza de Michoacán", reconoció que cada acto de esfuerzo y educación para el cuidado del medio ambiente, deberá germinar en un futuro de más esperanza y mayor bienestar.

De lo expuesto, destacó la relevancia de estas acciones, particularmente en una de las reservas ecológicas más importantes de la región como es el Cerro del Molcajete, a lo que motivó además a los asistentes a darle continuidad al cuidado de los árboles plantados.

A su vez, consideró la urgencia de sembrar en esta generación, el deber y la responsabilidad de proteger el entorno natural, ya que cada acción que se haga en el presente a favor del medio ambiente, hará la diferencia en la lucha por la supervivencia y el bienestar de los ecosistemas.

En conclusión, Octavio Ocampo asestó la consigna de que estas ideas no pueden ya quedarse en el discurso, sino que deben ser una práctica diaria en nuestras comunidades y nuestro entorno, pues el futuro requiere de la participación de todas y todos, con pactos de voluntad y con absoluto respeto por la sostenibilidad de nuestro medio ambiente.

Cabe señalar que durante la reforestación, se contó con la presencia del alcalde Mario Aguilera Martínez; del Ingeniero Vicente Estrada del Consejo Estatal de Ecología (COEECO); de la presidenta interina del PRD Michoacán, Verónica García, de secretarios y funcionarios del partido; así como de representantes de asociaciones civiles de los municipios de Pátzcuaro, Erongaricuaro, Tingambato y Morelia.