Por indolencia del Gobierno asesinan a Roberto Chávez: Memo Valencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:51:09

Morelia, Michoacán., a 13 de abril de 2026.- El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla es responsable del asesinato del ambientalista Roberto Chávez, porque nunca atendió las llamadas de auxilio y desoyó las denuncias por amenazas de muerte que la víctima hizo públicamente.

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional condena este homicidio, perpetrado por el crimen organizado, “pero facilitado por la indolencia del Gobierno del Estado”, dijo Memo Valencia, presidente del PRI en Michoacán.

“El bosque y los ambientalistas son presa fácil de criminales y depredadores, porque el gobierno no quiere actuar, con lo cual se convierte en cómplice”, agregó el líder priista.

La administración de Ramírez Bedolla prefiere promover la imagen de funcionarios que cuidar los recursos naturales, “con su omisión a cumplir y hacer cumplir la ley, el gobierno demuestra que no le importan los ambientalistas y eso costó, una vez más, la vida de un inocente”, apuntó el también diputado local.

La exigencia del PRI, en este como en todos los casos de homicidios dolosos, es de justicia, pero también de castigo para quienes lejos de cumplir con su obligación, parecen ser cómplices de la delincuencia, porque no los persiguen y les permiten hacer de las suyas.

“Los criminales están dispuestos a callar las voces de quienes denuncian las actividades ilegales; y los gobernantes, encabezados por Alfredo Ramírez Bedolla, parecen estar conformes con los asesinatos de la gente buena”, agregó.

Los ambientalistas de Villa Madero, particularmente del Comité de Defensa Ambiental de El Zangarro, viven amenazados de muerte, esto se ha denunciado continuamente en la Tribuna del Pueblo.

Justamente mañana, durante la rueda de prensa que cada martes encabeza Memo Valencia, Guillermo Saucedo Gamiño, líder de los ambientalistas de Madero, denunciaría la intensificación del acoso criminal por parte del grupo delictivo que ha asesinado, secuestrado y despojado de propiedades a cientos de habitantes en Morelia y Madero.