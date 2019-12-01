Por fin la carretera Tierras Blancas-Santa María será rehabilitada, gracias a las gestiones y compromiso del alcalde Pablo Varona

Por fin la carretera Tierras Blancas-Santa María será rehabilitada, gracias a las gestiones y compromiso del alcalde Pablo Varona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 11:33:10
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Huetamo, Michoacán, a 27 de marzo 2026.- Esta carretera que comunica a más de 40 comunidades de la tenencia de Cutzeo, tenía más de 25 años sin ningún proceso de rehabilitación o mantenimiento,  a pesar de ser una importante vía de comunicación con la comunidad minera de Baztan del Cobre.

Gracias al compromiso del gobierno municipal que encabeza el C.P. Pablo Varona Estrada, y gracias al convenio con el gobierno del Estado, se logró la aplicacion de recursos del FAEISPUM para el mantenimiento de esta vía.

Con maquinaria especializada y con el objetivo de que en pocas semanas se habilite esta carretera, se iniciaron los trabajos de retiro de zonas con pedazos de carpeta asfáltica y la preparación a base de escarificado de 15 cm de la base hidráulica, 4 km de pavimento asfaltico y trabajos de bacheo en 2 km.
de este tramo carretero.

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