Por fin la carretera Tierras Blancas-Santa María será rehabilitada, gracias a las gestiones y compromiso del alcalde Pablo Varona

Huetamo, Michoacán, a 27 de marzo 2026.- Esta carretera que comunica a más de 40 comunidades de la tenencia de Cutzeo, tenía más de 25 años sin ningún proceso de rehabilitación o mantenimiento, a pesar de ser una importante vía de comunicación con la comunidad minera de Baztan del Cobre.

Gracias al compromiso del gobierno municipal que encabeza el C.P. Pablo Varona Estrada, y gracias al convenio con el gobierno del Estado, se logró la aplicacion de recursos del FAEISPUM para el mantenimiento de esta vía.

Con maquinaria especializada y con el objetivo de que en pocas semanas se habilite esta carretera, se iniciaron los trabajos de retiro de zonas con pedazos de carpeta asfáltica y la preparación a base de escarificado de 15 cm de la base hidráulica, 4 km de pavimento asfaltico y trabajos de bacheo en 2 km.

de este tramo carretero.