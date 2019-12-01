Por fallas en concreto, rehacen tramos de la Carretera 57

Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre 2026.- Tras una serie de aplazamientos en los plazos de entrega de las obras de mantenimiento en la Carretera Federal 57, las autoridades federales reconocieron que el retraso reciente se debe a que la empresa constructora tuvo que demoler y reparar tramos que ya habían sido concluidos, al detectarse defectos en el fraguado del concreto, reconoció Samuel Mena, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Querétaro.

Confirmó que durante las inspecciones de supervisión se detectaron inconsistencias técnicas en algunos puntos, por lo que se ordenó su reposición antes de la apertura total al tránsito vehicular.

"Efectivamente, hubo que reponer algunos tramos por defectos en el concreto, pero es preferible que se arreglen antes de que se abra la vialidad a que se genere un problema mayor después. Estos trabajos no representan ningún costo adicional para el proyecto, ya que corren totalmente a cargo de la empresa constructora".

Detalló que, tras realizar un recorrido por la zona de obras, se prevé que para el próximo 15 de octubre queden liberados los cuatro carriles de circulación en el tramo de San Juan del Río hacia la capital queretana, restando únicamente detalles menores de señalización, colocación de vallas y labores de limpieza.

Precisó la distribución de responsabilidades en esta vía federal, aclarando que la ejecución de la obra no depende directamente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), sino de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) a través de Banobras, instancia que contrata a las empresas encargadas de la construcción y la supervisión. No obstante, la SICT mantiene facultades de inspección en pesaje y medidas del autotransporte sobre dicho corredor.

Las obras en la Carretera 57, catalogada como una de las arterias viales más transitadas e importantes del país, han acumulado múltiples modificaciones en sus calendarios de entrega, generando constantes afectaciones viales y molestia entre los automovilistas.

A lo largo del desarrollo del proyecto, el Centro SICT Querétaro, encabezado por el delegado Carlos García Villaseñor, junto con las autoridades operativas de Caminos y Puentes Federales (Capufe), han reprogramado en diversas ocasiones la fecha de conclusión. Entre los factores señalados previamente para postergar la entrega destacan modificaciones operativas no contempladas en el proyecto ejecutivo inicial, aunadas a las condiciones climáticas que afectaron los tiempos de fraguado de la losa de 30 centímetros de concreto hidráulica y la reordenación del calendario de obras para evitar el colapso de la conectividad vial de la región central del país previo a eventos de alta afluencia nacional e internacional, incluyendo las proyecciones logísticas y de movilidad de cara al Mundial de Fútbol 2026, donde Querétaro fungirá como punto clave de paso y hospedaje para las sedes del centro de México.

Pese a los contratiempos, las autoridades locales confían en que la liberación de los carriles reduzca el tiempo de traslado entre San Juan del Río y la capital queretana a 25 minutos, aliviando la carga vehicular en la zona.